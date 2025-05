Montagmorgen im Hof des Frauen- und Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses (Alte Försterei) Ilmenau: Kinder wuseln herum und planschen am großen Wasserspielmobil. Sie füllen Wasser aus Eimern in die Rinnen, pumpen fleißig, füllen Bottiche mit einem Schlauch auf und haben mächtig Spaß dabei. Das von Sven Magnus geschaffene Wasserspielmobil steht alle paar Jahre zum Spielen in der Alten Försterei bereit, zuletzt war es 2022 da. Dank Gelder des lokalen Bündnisses für Familien der Stadt Ilmenau ist das hölzerne Spielgerät nun für eine weitere Saison in der Stadt aufgebaut – denn das Spielgerät ist beliebt und gefragt. Vergangenes Mal haben Steppkes aus gut 20 Kindergärten und Grundschulen aus Ilmenau, den Ortsteilen und der Umgebung das Wasserspielmobil besucht, auch Familien waren zum privaten Vergnügen da.