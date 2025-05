Dem Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Alte Försterei ist es gelungen, das Wasserspielmobil von Sven Magnus auch in diesem Sommer wieder nach Ilmenau zu holen. „Das Wasserspielmobil ist ein kompletter mobiler Wasserspielplatz. Es ist eine Kombination von naturbelassenen Hölzern und bildhauerischen Elementen sowie vielen mechanischen Spielmöglichkeiten“, heißt es von der Einrichtung. Die Kinder können an dem Spielmobil den Kreislauf des Wassers spielerisch erkunden, indem sie Wasser aus einem Bottich in einen anderen umschöpfen oder das Wasser durch die verschiedenen Bahnen umlenken.