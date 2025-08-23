Aaron ist ein siebenjähriger Rottweiler-Sennenhund-Mix. Aber wie man unschwer am Foto erkennen kann, fühlt Aaron sich im Wasser am wohlsten. Allerdings wohnt Aaron nicht im Meer – sein Zuhause ist das Ilmenauer Tierheim. Und dort sind die Mitarbeiter überzeugt davon, dass der schöne Rüde viel lieber als Delfin geboren worden wäre. Denn seine große Leidenschaft ist schwimmen und planschen. „Weil sein Besitzer sich bedauerlicherweise nicht mehr um den liebenswerten Vierbeiner kümmern kann, suchen wir dringend ein Zuhause für diese Hundeschönheit. Ein bisschen Erfahrung mit so agilen Hunden sollten die neuen Zweibeiner aber mitbringen, denn Aaron mag zwar Menschen sehr gern, was aber für andere Fellträger in seiner Umgebung nicht gilt“, berichten die Tierschützer. Aaron ist sehr gut leinenführig und läuft gern. Er würde sich über aktive Menschen freuen, die seine Leidenschaft für Wasser teilen, die mit ihm wandern, vielleicht auch mit ihm schwimmen oder ihn dabei beaufsichtigen.