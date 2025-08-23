 
  Aaron: der Hund, der lieber ein Delfin wäre

Wasserratte im Tierheim Aaron: der Hund, der lieber ein Delfin wäre

Jessie Morgenroth

Seehund, Wasserratte, Delfin? Rottweilermix Aaron vereint all das in seinem Hundekörper. Er wohnt aber nicht im großen Meer, sondern im Ilmenauer Tierheim.

 
Meeresgott Aaron in seinem Refugium: Zwar nicht die große See, doch auch im Planschbecken hat er viel Spaß. Foto: Tierheim Ilmenau

Aaron ist ein siebenjähriger Rottweiler-Sennenhund-Mix. Aber wie man unschwer am Foto erkennen kann, fühlt Aaron sich im Wasser am wohlsten. Allerdings wohnt Aaron nicht im Meer – sein Zuhause ist das Ilmenauer Tierheim. Und dort sind die Mitarbeiter überzeugt davon, dass der schöne Rüde viel lieber als Delfin geboren worden wäre. Denn seine große Leidenschaft ist schwimmen und planschen. „Weil sein Besitzer sich bedauerlicherweise nicht mehr um den liebenswerten Vierbeiner kümmern kann, suchen wir dringend ein Zuhause für diese Hundeschönheit. Ein bisschen Erfahrung mit so agilen Hunden sollten die neuen Zweibeiner aber mitbringen, denn Aaron mag zwar Menschen sehr gern, was aber für andere Fellträger in seiner Umgebung nicht gilt“, berichten die Tierschützer. Aaron ist sehr gut leinenführig und läuft gern. Er würde sich über aktive Menschen freuen, die seine Leidenschaft für Wasser teilen, die mit ihm wandern, vielleicht auch mit ihm schwimmen oder ihn dabei beaufsichtigen.

Wasserratte Aaron im trockenen Zustand. Foto: Tierheim Ilmenau

Die Wasserratte im Hundegewand wartet schon sehnsüchtig auf seine Zweibeiner.

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Aaron vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per Mail an die Adresse nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE  45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich.