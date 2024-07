Badesaison: Weitgehend ungetrübter Badespaß in Bayerns Seen

Die aktuellen Werte gibt es auch online auf der Linkliste zu den bayerischen EU-Badegewässern, die nach Regierungsbezirken geordnet ist. 374 Badestellen an 292 Seen sind dort aufgelistet. Für den Feringasee etwa waren die Proben der Internetseite zufolge in diesem Jahr bislang nicht zu beanstanden, gleiches gilt etwa für den Starnberger See in Possenhofen, den Forggensee in Dietringen oder den Großen Brombachsee in Allmannsdorf.