Wassermangel Weiter Trockenheit in Hessen - Regen bringt keine Linderung

Die Niedrigwassersituation sei über ganz Hessen großräumig verteilt. "An den elf Referenzpegeln wurde bisher in 2026 von Mai bis September an 61 Tagen der extrem niedrige Bereich unterschritten", teilt das HLNUG mit. 2022, ebenfalls ein Jahr mit Niedrigwasser, seien es 55 Tage gewesen. Der Rhein machte in diesem Jahr mehrfach mit Rekordtiefständen Schlagzeilen.

Erforderlich seien deutlich überdurchschnittliche Niederschläge, erklärt das Landesamt. Es fehle flächendeckender, länger anhaltender Regen. Nur so würden die Wasserspeicher gefüllt, die für eine kontinuierliche Abgabe von Wasser an Flüssen und Bächen entscheidend seien.

Grundwasserspeicher werden im Winter aufgefüllt

Beim Grundwasser beginnt üblicherweise im November die Zeit, in der Niederschlag zur Auffüllung beiträgt: Denn dann ruht die Vegetation und die Verdunstung ist gering. Das sogenannte hydrologische Winterhalbjahr dauert von November bis April. "In dieser Zeit kann das Niederschlagswasser versickern und durch die einsetzende Grundwasserneubildung steigen die Grundwasserstände, sofern ausreichend Niederschlag fällt", erklärt das Landesamt.

Für das Grundwasser sei deshalb ein trockener Winter viel schlimmer als ein trockener Sommer. Im vergangenen Winterhalbjahr war die Niederschlagsmenge bereits unterdurchschnittlich, wie das HLNUG mitteilt.

Messstellen zeigen niedrigeren Stand als 2025

Im September 2026 wiesen nach Angaben des Landesamts etwa 22 Prozent der Grundwassermessstellen neue Monatsniedrigstwerte auf. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Grundwasserstände an 98 Prozent der Messstellen im Monatsmittel auf einem niedrigeren Niveau.

Aus dem Grundwasser speist sich ein Großteil des Trinkwasserangebots. Die Situation sei regional unterschiedlich, teilt der regionale Versorger Hessenwasser mit. An einzelnen, oberflächennahen Entnahmestellen machten sich die Folgen der Trockenheit bemerkbar.

Hessenwasser versorgt etwa 60 Prozent der Bevölkerung in der Rhein-Main-Region, darunter die Großstädte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt.

Nachfrage nach Trinkwasser springt auf Allzeithoch

Ist es heiß und trocken, schnellt die Nachfrage nach oben, das hatte auch die Hitzewelle Ende Juni gezeigt: Am 25. Juni 2026 verzeichnete Hessenwasser mit 440.796 Kubikmetern einen Tages-Rekordwert. Zum Vergleich: Der langjährige Tagesmittelwert der Jahre 2018 bis 2025 liegt bei rund 299.000 Kubikmetern.

Die Erfahrungen des Sommers unterstrichen die Notwendigkeit, bereits angeschobene Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten konsequent weiterzuverfolgen, sagt ein Unternehmenssprecher. Denn man erwarte auch künftig häufigere und länger anhaltende Hitze- und Trockenperioden - und damit hohe Verbrauchsspitzen.