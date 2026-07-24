Wassermangel: Erste Teile der Oberweser sind nicht mehr schiffbar

Um die Oberweser schiffbar zu halten, wird sie eigentlich im Sommer mit Wasser aus der Edertalsperre versorgt. Die aktuelle Füllmenge des Reservoirs liegt allerdings deutlich unter dem langjährigen Mittel: Knapp 40 Milliarden Liter Wasser statt der üblichen rund 153 Milliarden befinden sich dort aktuell. Die Talsperre ist den Angaben nach zu weniger als 30 Prozent gefüllt. Die Edertalsperre gibt daher seit dem frühen Mittwochmorgen nur noch das absolute Mindestmaß an Wasser ab.