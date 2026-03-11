Die Rhön ist für den Flugsport besser geeignet als andere Mittelgebirge, das weiß man auch beim Verein RDG (Rhöner- Drachen- und Gleitschirmflieger) Poppenhausen, der jetzt seine Jahresversammlung abhielt. Anders als etwa Fußballvereine haben die Flugsportler keinen eigenen Sportplatz, und so ging ein Dank nicht nur an den Flugplatz Wasserkuppe, das Land Hessen, den Landkreis Fulda, die Anrainerkommunen Ehrenberg, Poppenhausen und Gersfeld.