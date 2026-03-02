Wasserkuppe: Gleitschirmfliegerin landet auf Dach

Glück im Unglück hatte laut Polizeidirektion Osthessen eine 15-jährige Flugschülerin aus Mainz bei einem Gleitschirmflug am Sonntagvormittag vom Weiherberg in der Rhön. Offenbar aufgrund eines Flugfehlers verpasste sie die anvisierte Landewiese und landete auf einem nahe gelegenen Palettenwerk. Hier verfing sich der Schirm im Dach, während sich die junge Frau an einem Rohrgestänge in etwa 15 Metern Höhe festhalten konnte.