Wasserkuppe Gleitschirmfliegerin landet auf Dach

Die Landewiese verpasst hat eine junge Gleitschirmfliegerin von der Wasserkuppe. Was passierte, nachdem sie auf einem Dach landete.

Gleitschirmfliegen ist ein beliebter Sport in der Rhön. Ihr Landeziel verfehlt hat jedoch eine 15-Jährige am Wochenende. Foto: Papillon Wasserkuppe

Glück im Unglück hatte laut Polizeidirektion Osthessen eine 15-jährige Flugschülerin aus Mainz bei einem Gleitschirmflug am Sonntagvormittag vom Weiherberg in der Rhön. Offenbar aufgrund eines Flugfehlers verpasste sie die anvisierte Landewiese und landete auf einem nahe gelegenen Palettenwerk. Hier verfing sich der Schirm im Dach, während sich die junge Frau an einem Rohrgestänge in etwa 15 Metern Höhe festhalten konnte.

Durch die herbeigerufenen Rettungskräfte konnte die Frau mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Hofbieber unverletzt gerettet werden. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Vor Ort waren neben der Polizei aus Hilders Feuerwehrleute aus Poppenhausen, Abtsroda und Gersfeld sowie ein Rettungs- und ein Notarzteinsatzfahrzeug.