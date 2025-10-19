Wasserfallschau begeisterte: Tierische Vielfalt in Trusetal

Larissa freute sich über die Auszeichnungen, die ihre blauen Kleinsilber bei der zweiten Wasserfallschau erhielten. Stolz präsentierte die Neunjährige aus Fambach eines ihrer Tiere. Fritz, Mitglied im Schmalkalder Verein, konnte seine Deutschen Widder nicht tragen, da sie zu schwer waren. Mit sechs Kilogramm waren sie jedoch nicht die schwersten. „Das sind die Deutschen Riesen“, erklärte Florian Dietzel aus Trusetal. Diese Tiere wiegen sieben Kilogramm. Dank eines Vereins aus Udestedt bei Erfurt waren diese beeindruckenden Kaninchen in Trusetal zu sehen. „Die Zuchtfreunde kamen mit einem Pferdehänger“, berichtete Peter Brehm, stellvertretender Vorsitzender des Trusetaler Rassekaninchenzuchtvereins. Die Schau erregte über soziale Medien Aufmerksamkeit, auch bei Zuchtfreunden aus dem Göthischen und Bad Salzungen.