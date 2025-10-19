 
Wasserfallschau begeisterte Tierische Vielfalt in Trusetal

Annett Recknagel

Preisgekrönte Kaninchen und beeindruckende Exemplare locken zahlreiche Besucher nach Trusetal. Was die Schau so besonders machte.

 
Wasserfallschau begeisterte: Tierische Vielfalt in Trusetal
1
Fritz mit seinem Deutschen Widder, den er nicht halten konnte, weil er zu groß war. Larissa hält ihren prämierten blauen Kleinsilber fest. Foto: Annett Recknagel

Larissa freute sich über die Auszeichnungen, die ihre blauen Kleinsilber bei der zweiten Wasserfallschau erhielten. Stolz präsentierte die Neunjährige aus Fambach eines ihrer Tiere. Fritz, Mitglied im Schmalkalder Verein, konnte seine Deutschen Widder nicht tragen, da sie zu schwer waren. Mit sechs Kilogramm waren sie jedoch nicht die schwersten. „Das sind die Deutschen Riesen“, erklärte Florian Dietzel aus Trusetal. Diese Tiere wiegen sieben Kilogramm. Dank eines Vereins aus Udestedt bei Erfurt waren diese beeindruckenden Kaninchen in Trusetal zu sehen. „Die Zuchtfreunde kamen mit einem Pferdehänger“, berichtete Peter Brehm, stellvertretender Vorsitzender des Trusetaler Rassekaninchenzuchtvereins. Die Schau erregte über soziale Medien Aufmerksamkeit, auch bei Zuchtfreunden aus dem Göthischen und Bad Salzungen.

Vielfalt der Rassen beeindruckt

Neben den Gastgebern aus Trusetal, die 100 Tiere ausstellten, beteiligten sich Vereine aus Fambach, Schmalkalden, Seligenthal und Näherstille. Insgesamt wurden 288 Kaninchen präsentiert, 80 mehr als im Vorjahr. „Das freut uns sehr“, sagte Brehm. Am Samstagnachmittag herrschte reger Betrieb in der Sporthalle. Brehm führte eine Tierbesprechung durch und wählte unter anderem die „Thüringer“ aus. „Diese Rasse ist sehr beliebt“, erklärte er. David Gärtner aus Waltershausen züchtete sie vor 120 Jahren. Die Besprechung sollte Züchtern Anregungen geben, worauf sie achten sollten.

Seltene Rassen und neue Mitglieder

Am Sonntag besuchten Bürgermeister Kay Goßmann und Landrätin Peggy Greiser die Schau. Neben den Deutschen Riesen konnten auch die kleinsten Kaninchen, die Farbenzwerge, bestaunt werden. Uwe Thorwarth aus Trusetal präsentierte die seltenen braunen Marder, die auf der roten Liste stehen. Michelle und Tino Reich, neue Mitglieder aus Gumpelstadt, stellten japanerfarbige Holländer aus.

Rold Huhn sowie die beiden neuen Vereinsmitglieder Michelle und Tino Reich mit ihren Tieren Foto: Annett Recknagel

Der Verein hat 23 Mitglieder, die sich über die positive Bewertung der Schau freuten. Fünf Preisrichter vergaben 39 Mal die Note „vorzüglich“. Bodo Dietsch rechnete: „Das sind 14 Prozent der Tiere.“ Für seine thüringerfarbigen Satin-Kaninchen gewann er einen der beiden Kollektionspreise. Der zweite ging an die Zuchtgemeinschaft Reich für Perlfeh. Michelle und Tino Reich erhielten zudem einen Kreisverbandsehrenpreis und den Vereinsmeistertitel für ihre Perlfeh. „Ein schöner Erfolg für neue Mitglieder“, hieß es im Verein. Weitere Kreisverbandsehrenpreise gingen an Horst Stadler aus Seligenthal für Thüringer und Rolf Huhn aus Trusetal für Marburger Feh.