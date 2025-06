Zwei Monate früher als in den vergangenen Jahren hat der Saale-Holzland-Kreis die Notbremse gezogen und die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern – also Bächen, Flüssen, Teichen und Quellen für die Bewässerung verboten. Das gelte sowohl für Pumpen und Schläuche als auch für das Schöpfen mit Handgefäßen, steht in der Allgemeinverfügung des Landkreises, die am Wochenende im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Es wird erwartet, dass weitere Landkreise dem Beispiel folgen.