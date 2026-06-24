Wasser Wie die Retter der DLRG am Fluss Leben retten

Menschen zusammen das Leben retten, schweißt zusammen

Als Wachführer ist er für die Planung der Wochenenden zuständig. Die alltäglichen Sachen zu planen, sei eine Aufgabe, sagt er. "Es muss immer Essen da sein, es muss jemanden geben, der kocht und dann wieder aufräumt. Und es muss dafür gesorgt sein, dass man auch mal außerhalb des Einsatzgeschehens was macht, was einen als Team zusammenschweißt."

Denn gerade der Team-Zusammenhalt ist bei den Wasserrettern besonders wichtig. "Das Schönste ist die Gemeinschaft", findet Hericks. "Wir sind hier wirklich eine kleine Familie. Wir erleben zusammen Einsätze, die man in einem normalen Freundeskreis einfach nicht kennt. Wenn man einem Menschen zusammen das Leben gerettet hat, schweißt das zusammen, gar keine Frage."

Auch für Haag ist die DLRG ein "bisschen auch Familie". "DLRG ist auch immer, dass man die Leute viel näher kennenlernt, als man das typischerweise in einer Gruppe tun würde, einfach weil man mit denen auch Situationen erlebt, die total unalltäglich sind und einen persönlich auch belasten können. Am Ende hängen auch das eigene Leben und das Leben anderer Personen daran."

Reanimationen und Wasserleichen sind belastend

Denn Haag und Hericks sind ständig mit dem Tod konfrontiert. "Anstrengend sind für mich vor allem extremere Einsätze. Reanimationen, Wasserleichen, das ist schon etwas, was einen belastet", erzählt Hericks. Es gebe aber ein ganz gutes Konzept, damit umzugehen. "Wir machen nach dem Einsatz eine Nachbesprechung und wir haben eine psychosoziale Nachbetreuung für Einsatzkräfte."

Auch, dass sie vor Ort viel Zeit verbringen, kann schon mal anstrengend sein, sagt Hericks. Am Mainufer gibt es ein kleines Haus, in dem gekocht, zusammengesessen und auch geschlafen wird - in einem kleinen Raum in Stockbetten. Das alles machen die Wasserretter aus Leidenschaft und für die Gesellschaft. Viel Freizeit bleibt ihnen dadurch meist nicht. "Wenn andere vielleicht auf der Couch zu Hause den Sonntag verbringen, machen wir halt Dienst."