Die zentrale Abwasserentsorgung in Vacha wächst weiter. Mit symbolischen Bandschnitten haben Vertreter der Stadt, des Wasser- und Abwasserverbands Bad Salzungen (WVS), des beteiligten Planungsbüros sowie der ausführenden Bauunternehmen zwei Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen Oberzella und Völkershausen offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Damit ist der Weg frei, um insgesamt 99 Grundstücke mit rund 267 Einwohnerwerten an die zentrale Abwasserentsorgung anzuschließen.