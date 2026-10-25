Der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) beginnt mit dem Kanalbau für den Anschluss der Gemeinde Schleid an die Kläranlage Buttlar. In einem ersten Teilabschnitt wird dafür in der Stadt Geisa ein Verbindungssammler von der Bahnhofstraße ab dem Kindergarten bis zur Schleider Straße errichtet. Zusätzlich werden an der Staatlichen Regelschule Rhön-Ulstertal neue Kanäle für Schmutz- und Regenwasser verlegt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im November 2027 abgeschlossen sein.