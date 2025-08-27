Der späte Landeshaushalt, ausbleibende Fördermittel und andere Unwägbarkeiten haben dafür gesorgt, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen des Wasser- und Abwasserverbands Hildburghausen verzögert begonnen werden konnten, oder ganz und gar gestrichen werden mussten. Aufgrund dieser erheblichen Änderungen, die auch finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen, hat die Verbandsversammlung nun einen Nachtragshaushalt beschlossen.