Die Suhltalstraße in Ettenhausen a. d. Suhl wird grundhaft ausgebaut. Im unterirdischen Bauraum erneuert der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) die Kanäle, Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse. Ein neues Abwasserpumpwerk ist auch bereits fertiggestellt. Bis Ende 2026 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Der Verband schafft damit die Voraussetzungen für den Anschluss der Ortslage an die zentrale Abwasserentsorgung. Zeit, um einen Blick auf den aktuellen Stand der Bauarbeiten zu werfen.