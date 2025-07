Die Großgemeinde Floh-Seligenthal ist seit Jahren Brennpunkt des Baugeschehens verschiedener Versorger, und das wird sich so schnell nicht ändern. Aber auf der wichtigen Strecke durch Seligenthal, die von Schmalkalden kommt und über Kleinschmalkalden nach Brotterode oder Friedrichroda führt, ist Entspannung in Sicht. Am 10. und 11. Juli soll auf dem Teilabschnitt zwischen Abzweig Niemöllerstraße und Zufahrt Gewerbegebiet Asphalt aufgetragen werden. Das kleine Einkaufszentrum an der Hohleborner Straße wäre dann wieder besser zu erreichen. „Wir liegen gut im Plan“, sagt der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU).