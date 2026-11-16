Wasser sparen Grundwasser-Situation in Bayern bleibt vielerorts angespannt

München - Der Sommer ist lange vorbei, doch Wasserknappheit bleibt im Freistaat ein Thema - und der Blick ins nächste Jahr ist wenig optimistisch. "Falls die Trockenheit bestehen bleibt und im Winterhalbjahr nicht deutlich mehr Niederschläge fallen, dürfte die Situation im kommenden Sommer angespannter werden", erklärt der Geschäftsführer der Landesgruppe Bayern des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Gunnar Braun. "Die Grundwasserspeicher verfügen vielerorts kaum noch über ausreichende Reserven, um längere Trockenphasen abzufedern."