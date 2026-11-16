Wasser sparen Grundwasser-Situation in Bayern bleibt vielerorts angespannt

Trinkwasser nicht für Autowäsche

In Lohr am Main in Unterfranken gelten die Verbote zum Wasserverbrauch weiter. "Am bisherigen Sachstand hat sich leider nichts verändert", heißt es vom Werkleiter der Stadtwerke Lohr am Main, Johannes Goßmann. Die Wasserampel stehe weiterhin auf Rot. "Die Quellschüttungen haben sich bislang nicht erholt und befinden sich nach wie vor auf dem niedrigsten Stand seit Beginn unserer Aufzeichnungen. Eine nachhaltige Verbesserung der Wassersituation ist derzeit nicht erkennbar." Die Quellschüttung gibt an, wie ergiebig eine Quelle ist.