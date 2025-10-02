Wasser schützen: Gemeinsam mit EDEKA und im eigenen Zuhause

Auch Unternehmen tragen ihren Teil bei und übernehmen Verantwortung. So zeigt etwa EDEKA, wie nachhaltiges Handeln entlang der Lieferkette funktionieren kann. Als Fördermitglied der „Alliance for Water Stewardship“ und Partner des WWF Deutschland engagiert sich EDEKA gezielt in wasserkritischen Anbauregionen. In Ländern wie Spanien, Südafrika oder Peru unterstützt der Händler innovative Projekte, die den Süßwasserschutz stärken. Dabei geht es nicht nur um einzelne Farmen, sondern um ganze Flussgebiete. Gemeinsam mit lokalen Partnern werden Maßnahmen wie effizientere Bewässerung, Düngung, Bepflanzung und Wasserspeicherung umgesetzt – für eine gerechtere und nachhaltigere Wassernutzung.