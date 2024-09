Ursprünglich waren die insgesamt elf Wettkämpfe auf zwei Tage aufgeteilt gewesen, wurden aufgrund der Wettervorhersagen aber auf Sonntag gelegt. Nun die nächste Planänderung. Und sollten sich die Werte nicht verbessern, könnte im Notfall zwar auch noch am Dienstag der Triathlon ausgetragen werden. Es gibt jedoch auch die Option, nur einen Duathlon - bestehend aus Radfahren und Laufen - stattfinden zu lassen.

Das wäre jedoch nicht nach dem Geschmack des 34 Jahre alten Schulz. "Ich persönlich bin nicht so empfindlich und gehe davon aus, dass sich auch die anderen ein Schwimmen in der Seine wünschen, bevor wir einen Duathlon austragen müssen", sagte er. In erster Linie hoffe er aber, dass alles fair ablaufe.

"Wir nehmen das an"

"Die Werte liegen nicht viel, aber sie liegen eben über der Obergrenze", erklärte Kosmehl. "Ich habe zu den Sportlern gesagt, wir drehen die Uhr um 24 Stunden zurück. Das heißt, die Vorbereitung laufen sie jetzt noch einmal durch."

Allerdings war bereits das offizielle Training am Samstag abgesagt worden, bestätigte Schulz. "Das war aber mehr eine Vorsichtsmaßnahme", sagte er. "Man ist halt sehr vorsichtig, was grundsätzlich ja auch gut ist. Wir nehmen das jetzt so an."