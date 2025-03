Zwei Stunden hat Kreisrat Andreas Hummel (Freie Wähler) am Freitagvormittag im Landratsamt Hildburghausen zugebracht, um den Rother Stausee zu retten. Sein Ziel: Die zuständigen Ämter wachrütteln, um das Kleinod am Fuße des großen Gleichberges zu erhalten. „Nächste Woche soll die Staumauer durchbohrt werden, dann ist es zu spät“, weiß der Gleichamberger. Was dann aus den 40 Biberburgen nahe des Rother Stausees und mit den Fischen passiert, weiß er nicht, vermutet aber Schlimmes: „Der Biber wandert möglicherweise ab, hat es aber schwer, neue Heimat zu finden. Hoffentlich sind noch keine Jungen da. Die Fische sind noch in Winterstarre. Der Schock könnte sie das Leben kosten.“