Es ist die fünfte und zugleich auch letzte zentrale Kläranlage, die der Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS) seit 1990 neu baut. Ende April dieses Jahres wird die Kläranlage in Rohr nach knapp vier Jahren Bauzeit ihren Betrieb aufnehmen. 13,5 Millionen Euro wurden dort für eine umweltgerechte Abwasserreinigung investiert, darunter 6,75 Millionen Euro Fördermittel des Freistaats Thüringen. Den Rest finanziert der Verband mit Eigenmitteln und einem Kredit. „ Eine riesige Investition für unseren Zweckverband“, sieht es der kaufmännische Leiter Torsten Müller, der dem ZWAS trotz stetig steigender Kosten für Energie und Material eine solide wirtschaftliche Basis bescheinigt, die solche Investitionen zulasse.