Der Thüringer Innenminister Georg Maier zeigt sich besorgt darüber, wie der Rückzug der USA als Garant eines demokratischen Europas von einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen der AfD und Donald Trumps „MAGA“-Bewegung begleitet wird. „Die AfD sucht sich in ihrem Kampf gegen unsere freiheitlich-demokratischen Werte offenbar Unterstützer sowohl in Washington als auch in Moskau“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion am Donnerstag nach seiner Rückkehr von einer Nato-Tagung in Washington. Maier hatte dort zum wiederholten Mal als einer von drei Vertretern des Bundesrates an einem jährlichen Treffen von Parlamentariern aus Ländern des Militärbündnisses teilgenommen.