In Deutschland gibt es schätzungsweise zwei Millionen Waschbären. In vielen Städten gelten sie längst als Plage. In Suhl nicht. „Im Stadtgebiet gab es aus unserer Kenntnis bisher keine auffälligen Sichtungen von Waschbären “, informiert der Sprecher der Stadtverwaltung, Steffen Hertel, auf Nachfrage von Freies Wort. In unregelmäßigen Abständen meldeten sich zwar besorgte Bürger, die solch ein Tier gesehen oder an Mülltonnen Fras-Spuren entdecken hätten. „Dann aber eher auf privaten Grundstücken oder in Gärten, als im öffentlichen Bereich“, so der Verwaltungsmitarbeiter.