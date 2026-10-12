Eine verletzte, alte Dame, ein aufgeregter Hirsch und jede Menge Gesprächsstoff rund ums Wildgehege im Ehrenthal: Der Sonntagnachmittag hat in Schmalkalden für mehr Aufsehen gesorgt, als vielen Beteiligten lieb gewesen sein dürfte. Und während die Nachricht darüber rasch ihre Runde macht, zeigt sich schnell, dass die Geschichte hinter dem Vorfall ein gutes Stück komplizierter ist, als es die erste Polizeimeldung vermuten lässt.