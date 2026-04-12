Was für ein Spiel, was für ein wilder Ritt beim 4:4 zwischen dem 1. FC Sonneberg 2004 und dem FC Steinbach-Hallenberg im städtischen Stadion Sonneberg – und am Ende bleibt vor allem eines hängen: das Gefühl, dass für die Spielzeugstädter deutlich mehr drin war als nur ein Punkt. Doch schon vor dem Anpfiff hatte Trainer Roberto Benn ein ungutes Gefühl, vor allem mit Blick auf seine Defensive: „Ich hatte massive Aufstellungsprobleme in der Verteidigung.“ Und dennoch begann seine Mannschaft furios – fast so, als wollte sie die personellen Sorgen einfach wegspielen...