Es ist ein merkwürdiger Gedanke: Unser Alltag hängt an etwas, das wir weder sehen noch hören – und meist nicht einmal bewusst wahrnehmen. Strom. Er fließt lautlos durch Leitungen, verschwindet hinter Wänden und unter Straßen, wird zur unsichtbaren Voraussetzung für fast alles, was wir tun. Erst wenn er fehlt, begreifen wir, wie sehr er unser Leben bestimmt. Ein Stromausfall ist kein bloßes technisches Problem. Er bedeutet Stillstand. Die Kaffeemaschine bleibt kalt, die Heizung stoppt, das Handy schweigt, die Kasse im Supermarkt öffnet sich nicht mehr. Plötzlich wird spürbar, dass unser modernes Leben gar nicht unerschütterlich ist. Es gibt tatsächlich ein Netz aus Energie, Technik und Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass es funktioniert. Vielleicht liegt genau darin ein Paradox unserer Zeit: Je verlässlicher etwas ist, desto unsichtbarer wird es. Strom ist immer da – also denken wir selten an ihn. Und weil wir seine Abwesenheit kaum kennen, fällt es leicht, kritisch auf Netzausbau, Windräder oder neue Formen der Energiegewinnung zu blicken. Skepsis ist wichtig, Diskussionen sind notwendig. Doch manchmal fehlt das Bewusstsein dafür, wie abhängig wir längst geworden sind. Unser Bedarf wächst stetig. Digitalisierung, Elektromobilität, Rechenzentren, künstliche Intelligenz – all das benötigt Energie in Mengen, die vor wenigen Jahrzehnten kaum vorstellbar waren. Strom ist nicht mehr nur Komfort, er ist Infrastruktur des Denkens, Arbeitens und Kommunizierens. Er ist die unsichtbare Basis einer Gesellschaft, die sich selbst als hochentwickelt versteht. Und vielleicht wäre es heilsam, gelegentlich innezuhalten. Nicht aus Angst vor dem Dunkel, sondern aus Dankbarkeit für das Licht. Hinter jeder funktionierenden Steckdose stehen Menschen: Planerinnen, Techniker, Monteurinnen, Ingenieure, Wartungsteams. Sie arbeiten meist fernab der Öffentlichkeit, nachts, bei Wind und Wetter, oft dann, wenn andere schlafen. Ihre Arbeit fällt erst auf, wenn sie einmal nicht gelingt – was zum Glück selten geschieht. Doch es geht nicht nur um Strom. Es geht um all die stillen Selbstverständlichkeiten unseres Lebens: sauberes Wasser aus dem Hahn, ein funktionierendes Straßennetz, medizinische Versorgung, digitale Verbindungen. Dinge, die kaum Beachtung finden, solange sie vorhanden sind. Erst ihr Fehlen legt offen, wie sehr sie unser Leben formen. Vielleicht ist Demut kein altmodisches Wort, sondern ein modernes Bedürfnis. Ein Anerkennen dessen, was da ist, ohne sich aufzudrängen. Ein Vertrauen darauf, dass viele Zahnräder ineinandergreifen, auch wenn wir sie nicht sehen. Fortschritt entsteht nicht nur durch Innovation, sondern auch durch das Bewahren und Pflegen dessen, was funktioniert. Der Strom aus der Steckdose ist kein Wunder. Aber er ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und zwischen diesen beiden Polen liegt ein Raum, in dem durchaus Wertschätzung wachsen kann. Denn manchmal zeigt sich der wahre Wert der Dinge erst dann, wenn sie fehlen. Und vielleicht sollten wir nicht immer warten, bis es dunkel wird, um das Licht zu schätzen.