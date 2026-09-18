Was steckt dahinter? Das Rätsel um den Einhornteppich

Vom Rückenwärmer im Schloss zum Altarbehang in der Kirche?

Unheimlich teuer sei es gewesen, den Wirkteppich zu fertigen, meint die gelernte Restauratorin Busch. Von einer aufwendigen Handarbeit mit gefärbten Wollfäden berichtet sie im Podcast "Denkmalzeit" vom Denkmalamt: "Der Künstler hat am Tag vielleicht ein bis fünf Quadratzentimeter schaffen können."

Einige Historiker rätseln, ob der Einhornteppich aus einem der Klöster in der Lüneburger Heide stammt. Andere sehen die Herkunft eher im Flämischen. Aber egal, wo er gefertigt wurde, einen religiösen Ursprung habe er nicht, legt sich Pfarrer Mosch fest. Die abgebildete Jungfrau sei nicht Maria: "Sie hat diese höfische Tracht an und man hätte Maria niemals so dargestellt."

Wahrscheinlicher erscheint dem Pfarrer, dass der Teppich für ein Schloss gefertigt wurde - für eine Bank, damit der Rücken beim Sitzen warm bleibt. "5,50 Meter lang und nur 1 Meter hoch - das ist das typische Maß eines sogenannten Banklakens oder Rücklakens", meint auch Historiker Philipp. Jahre später in der Kirche sei es dann vermutlich als Altarbehang genutzt worden.

Vielleicht ein Teppich-Geschenk zur Vergebung der Sünden

Bleibt noch die Frage: Wie kam der Teppich überhaupt nach Brandenburg? "Es gibt die Vermutung, dass eine Gilde von Kaufleuten oder Handwerkern diesen Teppich gestiftet hat", berichtet Mosch. Das wäre nicht ungewöhnlich gewesen für den Ablasshandel zur Vergebung von Sünden. Oder banaler, meint Rückert: "Vorstellbar ist, dass er mal in einem Schloss gehangen hat und man ihn dann ästhetisch nicht mehr befriedigend fand und ihn der Kirche überlassen lassen."

So viele Fragen offen seien, so reizvoll sei die Beschäftigung mit dem Einhornteppich, meint Chefkurator Philipp. Das treibe ihn an, dem Geheimnis weiter auf die Spur zu kommen. "Es ist dieser Prickel, dass dieser Teppich eine Geschichte enthält, die man noch nicht entschlüsseln kann."