Ulm (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden. Die Identität des Verletzten und die Hintergründe seiner Verletzungen seien bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei nicht ansprechbar gewesen. In der Nacht auf Samstag sei die Polizei über den Schwerverletzten informiert worden. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.