„Unsere Heimat“ – ein Lied der DDR-Pionierorganisation Ernst Thälmann - beschreibt die Fülle der Natur und des Daseins auf der Erde. Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, heißt es im Lied, sondern – neben den Bäumen im Wald, dem Gras auf der Wiese, dem Korn auf dem Feld, den Vögeln in der Luft, den Tieren der Erde – auch die Fische im Fluss. Rainer Munk hat den Liedtext extra noch einmal nachgelesen. Bei „Fische“ und „Fluss“ kommt der Schwarzaer so richtig in Rage. Das schmale Fließgewässer, das hinter seinem Grundstück in der Straße Froschmarkt verläuft, der so genannte Gewerksgraben, ist für den Rentner ein latentes Ärgernis.