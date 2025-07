Was Reisende über Chikungunya wissen müssen

Die aktuelle Entwicklung erinnert laut WHO an die Epidemie von 2004 und 2005, als sich das Virus zunächst in Inselstaaten des Indischen Ozeans ausbreitete. Damals erkrankten rund eine halbe Million Menschen. Auch diesmal seien La Réunion, Mayotte und Mauritius besonders stark betroffen. Auf La Réunion soll bereits ein Drittel der Bevölkerung infiziert worden sein. Das Virus breite sich inzwischen auch in Madagaskar, Somalia, Kenia und Südasien aus.