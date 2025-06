Hamann: Führt kein Weg vorbei

Ter Stegen habe in der Nationalmannschaft in der Nations League beim Spiel um Platz drei gegen Frankreich "zwar überragend gehalten, aber wenn er auch in zwölf Monaten bei der WM die klare Nummer eins sein möchte, muss er sich nach einem neuen Verein umschauen", schrieb Hamann in seiner Kolumne für den Bezahlsender Sky: "Sollte ein neuer Torhüter kommen, führt an einem Abschied kein Weg vorbei."