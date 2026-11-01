Der Volkstrauertag fällt auf den Sonntag zwei Wochen vor dem ersten Advent, also in diesem Jahr auf den 15. November. Er ist ebenfalls ein stiller Tag und ein staatlicher Gedenktag, der in ganz Deutschland begangen wird. Seit 1952 erinnert er an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Der Totensonntag, am 22. November schließt die Reihe am Sonntag vor dem ersten Advent ab.