Kürbisse, Feierlichkeiten und Ferien

Zum Start in den Oktober stehen gleich mehrere Termine im Kalender. Am Tag vor der dem Tag der Deutschen Einheit gibt es am 2. Oktober in der Gedenkstätte Point Alpha einen Festakt und eine Kranzniederlegung am Denkmal der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. "Wohl kaum ein anderer Ort in Hessen steht für die überwundene Teilung wie das Zeitzeugnis zwischen Rasdorf und Geisa", heißt es bei der Landesregierung über den früheren US-Grenzposten an der innerdeutschen Grenze.