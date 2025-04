Das Pächterehepaar Bamberg hat sich auf der Hohen Geba während der Osterfeiertage von 17. bis 21. April auf viele Besucher eingestellt. Es bietet alle Tage im Außenbereich Getränke und Speisen an. Am 19. April findet ein Kunsthandwerkermarkt von 14 bis 18 Uhr statt (auch 20. 4.) und um 15 Uhr startet die Ostereiersuche. Es werden Kräuterwanderungen (gegen Gebühr) angeboten. Am Sonntag um 14 Uhr ist die Gebastube für einen Kräuter-Vortrag geöffnet. Für Musik sorgen am 20. April von 12 bis 16 Uhr die Werratalmusikanten mit Blasmusik.