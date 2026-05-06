Thüringen: Schnell steigende Nebenkosten sorgen für höhere Mieten

Emrich verwies auf große regionale Unterschiede vor allem bei den Kosten für Fernwärme. Für eine Wohnung mit 60 Quadratmetern liegen die warmen Nebenkosten in Gera bei 957,60 Euro im Jahr, in Sonneberg bei 1.706,40 Euro. Der Verband fordere mehr Transparenz bei den Fernwärmekosten durch die verschiedenen Versorger - Freiwilligkeit reiche dabei nicht aus. "Bisher ist die Preisaufsicht bei Fernwärme nur rudimentär", sagte Emrich. Er erwarte ein aktiveres Agieren der Landeskartellbehörde. 80 Prozent der 261.000 Wohnungen der Verbandsunternehmen würden mit Fernwärme beheizt.