Thüringen: Schnell steigende Nebenkosten sorgen für höhere Mieten

Die schnell steigenden Nebenkosten belasten viele Mieter in Thüringen. Nach Angaben des Verbandes der Wohnungswirtschaft, der vor allem die kommunalen und genossenschaftlichen Vermieter vertritt, stiegen allein die Nebenkosten für Heizung und warmes Wasser im Freistaat seit 2020 jährlich im Schnitt um 4,4 Prozent. Andere Nebenkosten wie Wasser, Steuern oder Grünpflege erhöhten sich durchschnittlich um 3,5 Prozent pro Jahr, sagte Verbandsdirektor Frank Emrich beim Tag der Wohnungswirtschaft in Suhl. Dagegen stiegen die Kaltmieten nur moderat um 1,8 Prozent jährlich.