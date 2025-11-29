Schon bevor Tilo Kummer (BSW) Thüringer Umwelt- und Forstminister wurde, war er sehr oft im Wald unterwegs – auch, weil ihm ein Waldstück in Südthüringen gehört. Er ist also selbst einer der zehntausenden Waldbesitzer im Freistaat, über die vor allem in Zeiten des Klimawandels so viel gesprochen wird. Mit unserem Reporter Sebastian Haak hat er auf diesem Waldstück einen Weihnachtsbaum geschlagen, der nun in seinem Ministerium in Erfurt aufgestellt wird – und dabei darüber gesprochen, warum er dort regelmäßig mit einem Pferdeanhänger unterwegs ist, ob er auch ein anderes Ministeramt angenommen hätte und ob er sich beim Holzhacken auch mal abreagiert.