Auf einem für ihn besonderen Fußballplatz hat sich BSW-Sprecher Jens Hirsch mit unserem Reporter Sebastian Haak getroffen. Dort verriet er ihm, was es mit einem großen D-Mark-Schein auf sich hat, den er für den Wechsel von einem Verein zu einem anderen in den 1990er Jahren bekommen hat, über Leistungsdruck – und darüber, warum das Training im Fußball ab einem bestimmten Level oft härter ist als ein Punktspiel.
Was machen Sie denn da? Hirsch lässt sich den Ball nicht abnehmen
Sebastian Haak 09.10.2025 - 08:00 Uhr