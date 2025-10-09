Auf einem für ihn besonderen Fußballplatz hat sich BSW-Sprecher Jens Hirsch mit unserem Reporter Sebastian Haak getroffen. Dort verriet er ihm, was es mit einem großen D-Mark-Schein auf sich hat, den er für den Wechsel von einem Verein zu einem anderen in den 1990er Jahren bekommen hat, über Leistungsdruck – und darüber, warum das Training im Fußball ab einem bestimmten Level oft härter ist als ein Punktspiel.