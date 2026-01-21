Möglicherweise gab es unter Eisfelds Weihnachtsbäumen kürzlich so einige Buchgeschenke. Im Dezember standen vor allem bei den Kinderbüchern stimmungsvolle, fantasievolle und naturverbundene Geschichten hoch im Kurs, teilte Buchhändlerin Kerstin Fleischhauer mit. Besonders gefragt waren ihren Erhebungen zufolge Britta Sabbags weihnachtliche Erzählung „Der Weihnachtskauz“, Lori Everts „Die wunderbare Weihnachtsreise“ sowie „Glow – Das wundersame Leuchten der Natur“ von Jennifer N. R. Smith. Ebenfalls zu den Favoriten zählten Maja Lundes berührende Wintergeschichte „Die Schneeschwester“ und das warmherzige Bilderbuch „Ein Freund zu Weihnachten“ von Girod und Gilland.