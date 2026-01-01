Zwischen 100- und 875-Jahr-Feiern wird sich das neue Jahr im Sonneberger Land. Den Charme der runden Zahl könnten heuer Orte, Einrichtungen und ganze Regionen nutzen. Mit 100-, 125-, 200-, 225-, 300-, 400- und einem 874-Jahresgedenken ist 2026 ziemlich viel dabei. Den ersten Jubiläums-Taktschlag hatte bereits Ende vergangenen Jahres das Team der Sternwarte Sonneberg-Neufang gesetzt. Schaut man auf die 100 Jahre vorher, dann wäre nach dem Baubeginn an die eigentliche Inbetriebnahme zu erinnern. Ein Festjahr wird vom Sternwartenteam geplant.
Was jährt sich 2026? Museum, Sparkasse und ein Herzog
Thomas Schwämmlein 01.01.2026 - 10:00 Uhr