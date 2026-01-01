Zwischen 100- und 875-Jahr-Feiern wird sich das neue Jahr im Sonneberger Land. Den Charme der runden Zahl könnten heuer Orte, Einrichtungen und ganze Regionen nutzen. Mit 100-, 125-, 200-, 225-, 300-, 400- und einem 874-Jahresgedenken ist 2026 ziemlich viel dabei. Den ersten Jubiläums-Taktschlag hatte bereits Ende vergangenen Jahres das Team der Sternwarte Sonneberg-Neufang gesetzt. Schaut man auf die 100 Jahre vorher, dann wäre nach dem Baubeginn an die eigentliche Inbetriebnahme zu erinnern. Ein Festjahr wird vom Sternwartenteam geplant.