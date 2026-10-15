Diana Murawa, Alissa Rebhan, Daniela Waldert und Sepp Hammerschmidt hatten im Vorfeld im Veranstaltungsraum im Erdgeschoss vom Freizeitzentrum „Reich“ eine richtige kleine Ausstellung aufgebaut. Da stand ein Einweckglas samt Gummiring und Deckel neben einer Alu-Milchkanne, es gab diverse Wachskerzen, eine blecherne Brotbüchse und einen dekorativ bemalten Plastebehälter für Zwiebeln, eine quietschgrüne Plasteschachtel zur Aufbewahrung von Torten und Servierplatten aus transparentem Plastik, die als Ersatz für Kristallglasplatten herhalten mussten. Rasierapparat und Bügeleisen aus DDR-Beständen weckten das Interesse der Besucher ebenso wie Wäscheleine und Kleiderbürste, ein Strickkorb und ein Strickliesl, Stofftaschentücher und Feinstrumpfhosen, noch original verpackt. Aber es gab auch Glaserzeugnisse, nach denen DDR-Bürger oft stundenlang anstanden – weil sie Mode waren, aber in den Geschäften zur „Bückware“ gehörten, also zu den Artikeln, die so rar waren, dass sie gar nicht erst den Weg ins Schaufenster fanden, sondern unter dem Ladentisch deponiert wurden. Artikel also, nach denen sich die Verkäuferin bücken musste, wenn Freunde oder gute Bekannte danach fragten...