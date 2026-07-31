Was im Depot lagert Kuba-Ara und Kunst - Museen und ihre verborgenen Schätze

Keltenwelt und Römerkastell wählt Objekte gezielt aus

Auch in der Keltenwelt am Glauberg und im Römerkastell Saalburg ist nur ein Teil des Fundmaterials zu sehen. Nicht jeder Fund sei für eine Ausstellung geeignet, erklärt ein Sprecher. So könnten etwa fragile Funde aus Schutzgründen nicht ausgestellt werden. "Nicht jedes Stück eignet sich zudem als Repräsentant einer Fundkategorie. Nicht jedes Objekt kann die an es gerichteten Fragen gleich gut beantworten", sagt er. Zudem werde eine übermäßige Anzahl ähnlicher Objekte in einer Ausstellung vermieden.



Nicht ausgestellte Funde werden demnach unter fachgerechten Bedingungen gelagert, die je nach Materialeigenschaften variieren. Besonders empfindliche Funde lagerten in speziell klimatisierten Bereichen. Ihr Zustand werde regelmäßig überwacht. Auch außerhalb der Ausstellung blieben die Objekte zugänglich. Sie stünden der Wissenschaft zur Verfügung, würden an andere Museen verliehen und seien teilweise publiziert oder digital veröffentlicht.