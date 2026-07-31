Was im Depot lagert Kuba-Ara und Kunst - Museen und ihre verborgenen Schätze

Universalmuseum mit riesiger Sammlung in Darmstadt
Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt ist ein Universalmuseum und zeigt Kunst, Technik, Paläontologie, zoologische Präparate und mehr. "Tatsächlich kann nur ein Teil der Objekte des Landesmuseums dauerhaft in der Ausstellung präsentiert werden", sagt eine Sprecherin. Der weitaus größte Teil der Sammlung - etwa 90 Prozent - werde demnach in Depots aufbewahrt
Das Aufbewahren erfordere einen erheblichen Aufwand. "Die Depots verfügen über kontrollierte klimatische Bedingungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie geeignete Verpackungs- und Lagersysteme", sagte die Sprecherin. "Hinzu kommen Maßnahmen zum Schutz vor Schädlingsbefall, Brandschutz, Sicherheitsvorkehrungen sowie eine sorgfältige digitale Inventarisierung."