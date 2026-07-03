Die Brotterode-Trusetaler Stadtratssitzung vom 23. Juni hat ein Stück Debattenkultur gebracht, die nicht immer zum kommunalpolitischen Alltag in der Stadt gehört. Meinungsaustausch, keinen Streit, zunächst rund um das Feuerwehrauto. Und später in jenem Abschnitt, in dem es um den Zustand der Infrastruktur ging, als Bürgermeister Kay Goßmann einen kurzen Zustandsbericht vornahm. Die Firma, die im Nachgang des Glasfaserprogramms unterwegs war, hat gute Arbeit abgeliefert, repariert. Denn ein anderes Unternehmen, das die Kabel verlegt hatte, war Pleite gegangen und abgerückt, ohne zuvor die aufgerissene Decke wieder ordentlich zu verschließen.