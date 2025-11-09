Der Blick in die Müllkübel ist kein appetitlicher, doch der auf das Aufkommen wird angenehmer. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wird nämlich nicht mehr ganz so viel weggehauen und vor allem besser sortiert, als das zeitweise üblich war. Laut dem Thüringer Landesamt für Statistik sind 2023 genau 52.135 Tonnen Haushaltsabfälle insgesamt angefallen. Das ist weniger, als in den Vorjahren. Vor zwei Jahrzehnten gab es mit 63.192 Tonnen noch richtige Müllberge, allerdings bei einer höheren Einwohnerzahl.