Kinder, was kann man tun, wenn es so heiß ist?, lautete die Frage an die acht Kinder aus dem Kindergarten „Pusteblume“ Arnstadt, als sie für kurze Zeit den Sitzungssaal im Landratsamt am Dienstagvormittag belebten. Sie kamen mit ihren Erzieherinnen und dem Erzieher, um auf einem Plakat zu zeigen, was man dagegen tun kann. Noch bevor eingehend die Plakate studiert wurden, die auch aus anderen Kindergärten vorlagen, kamen die Vorschläge gegen Hitze aus Kindermund. „Man braucht einen Sonnenschutz“, weiß eines der Mädchen und ein anderes: „Man kann Eiscreme essen.“ Sonnencreme tut der Haut gut und eine Wasserrutsche und ein Schwimmbadbesuch sind auch nicht zu verachten. Ein Junge denkt an leckere Tomaten. Ah, ja. Das Thema leichte Kost im Sommer gab es also auch und natürlich viel trinken. Es ist Wasser, was sie trinken, wenn sie sich im Freien aufhalten, erzählt eines der Kinder. „Mit Zitrone“, ergänzt ein Mädchen.