Was erlaubt ist und was nicht Simsontreffen in Rosa

Simson-Treffen in Rosa 457 Maschinen – welch ein Geknatter ...

Das erste Simson-Treffen in Rosa war ein voller Erfolg – schon um die Mittagszeit hatten sich auf dem Gelände um die Rosatal-Halle um die 200 Besitzer mit ihren Zweirädern eingefunden. Auch die Leistung der Mopeds konnte geprüft werden.