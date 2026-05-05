Was erlaubt ist und was nicht Simsontreffen in Rosa

Auf die Simme, fertig, los! Am kommenden Samstag, den 9. Mai werden wieder zahlreiche Zweitaktfans in Rosa zum Simsontreffen erwartet. Im vergangenen Jahr kamen 750 Leute auf den Platz vor der Rosatal-Halle in der Teichstraße.
Zweitaktfans aufgepasst: Am 9. Mai lockt das Simsontreffen in Rosa mit PS-Messungen und einem spektakulären Burnout-Contest. Was Besucher jetzt wissen sollten.
Auf die Simme, fertig, los! Am kommenden Samstag, den 9. Mai werden wieder zahlreiche Zweitaktfans in Rosa zum Simsontreffen erwartet. Im vergangenen Jahr kamen 750 Leute auf den Platz vor der Rosatal-Halle in der Teichstraße.
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Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung. Ein Highlight wird der Leistungsprüfstand „Jano´s Mopedgarage“ von Jano Winkler. Hier werden die Motorleistung (PS) und das Drehmoment gemessen, was es besonders spannend für die Tuning-Szene macht.
Außerdem sind einige Wettbewerbe geplant. In vier Bewertungskriterien werden Mopeds gekrönt. Gesucht werden das schönste Original, der schönste Neuaufbau, das schönste Tuningmoped und der hübscheste TÜV-Umbau, heißt es von einem der Veranstalter.
Für „die Verrückten“ Zweitaktfans findet zudem ein sogenannter Burnout-Contest statt. Dabei werden Mopeds auf eine Burnoutplatte gestellt, wodurch das Hinterrad durchdreht und Rauchwolken entstehen. Gewonnen hat, wessen Moped am längsten durchgehalten hat, bis der Reifen geplatzt ist. Die Burnoutplatte wird von einem Bauunternehmen aus der Region gestellt.
Traditionell findet um 16 Uhr eine Ausfahrt für alle mit straßenzulässigen Mopeds statt. Ordner sollten dabei nicht überholt werden, Kunststücke wie Wheelies sind verboten. „Es ist eine gemütliche Ausfahrt und kein Straßenrennen“, lautet die Warnung nicht ohne Grund. In den vergangenen Jahren habe es schon schwere Unfälle gegeben, heißt es von einem Vereinsmitglied.
Wie auch im vergangenen Jahr gilt ein Glasverbot auf dem Veranstaltungsgelände. Früher haben die von Besuchern kistenweise mitgebrachten Getränke zu zeitaufwändigen Aufräumarbeiten geführt, erläutert einer der Veranstalter.
Eigene Pavillons sind nicht erwünscht, da sie zu viel Platz wegnehmen. „Wir haben für ausreichend Schatten- und Unterstellmöglichkeiten gesorgt“, versichert ein junger Mann.
Auch um Verpflegung hat sich das Team gekümmert. An die 25 Mitglieder vom Christlichen Verein Junger Menschen Panika Oase Werra/ Rhön organisieren seit 2023 das jährliche Simsontreffen in Rosa. Die Helfer kommen alle aus der Region.