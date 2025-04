Weil im Dezember die Nachfrage höher war als die Zahl der verfügbaren Exemplare, haben die Steinbacher Koch- und Backfreunde einen Nachdruck in Aussicht gestellt, wenn genug potenzielle Abnehmer zusammenkommen. Dies war Ende Februar der Fall. Nun, pünktlich vor Ostern, sind die 500 Nachdrucke geliefert und können gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro bei den Koch- und Backfreunden erworben werden. Dafür finden am 5. April von 14 bis 16 Uhr und am 6. April von 14 bis 18 Uhr im „Grünen Baum“ in Steinbach wieder zwei Verkaufsnachmittage statt. Aus organisatorischen Gründen werden auch alle, die sich in der Liste eingetragen haben, gebeten, diese Termine wahrzunehmen. Sollten sich aus dem Verkauf Erlöse ergeben, möchten die Koch- und Backfreunde, dass sie wieder in Steinbacher Projekte zur Heimat- und Traditionspflege fließen. Darüber hinaus möchten sie aber auch einen Anteil an den Bad Liebensteiner Tierpark für den Wiederaufbau des Versorgungshauses spenden.