Die Wende ereilte die lokale Wirtschaft in der Corona-Zeit: Da haben die Industriebetriebe ab 50 Mitarbeitern im Kreis Schmalkalden-Meiningen erstmals seit vielen Jahren den Wachstumspfad verlassen und zurückgehende Geschäftsvolumina verkündet. Zwar ging es 2022 und 2023 wieder aufwärts, es wurden sogar neue Bestmarken mit zweimal 2,2 Milliarden Euro Umsatz verkündet. Und trotzdem war der Trend, Umsatzrekorde wie am Fließband zu produzieren, gebrochen.