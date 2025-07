Warum Wälder keine ultimativen Klimaretter sind

Verzerrungen in der bisherigen Statistik

Ein Forscherteam um Carla Reis Ely von der Oregon State University in den USA hat herausgefunden, dass es bei bisherigen Schätzungen zur Stickstoffbindung wohl eine Verzerrung gab: Die dafür durchgeführten Messungen stammten aus Arealen, an denen Organismen, die Stickstoff aufnehmen, etwa 17Mal häufiger vorkamen als im weltweiten Durchschnitt, heißt es in der Studie.