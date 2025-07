Warum das Klima der Zukunft noch feuchter, heißer und trockener sein wird

Herausgekommen sind globale Klimakarten, welche die Auswirkungen des Klimawandels mit einer Auflösung von neun Kilometern in der bodennahen Atmosphäre und vier bis 25 Kilometern im Ozean zeigen. „Unseres Wissens sind diese neuen Simulationen die bislang höchstaufgelösten vollständig gekoppelten globalen Simulationen des zukünftigen Klimawandels bis zum Jahr 2100“, erklären die Forscher.

Es zeigt sich, dass das neue hochauflösende Klimamodell die lokalen Unterschiede in der Erwärmung, den Niederschlägen und Luftströmungen sehr viel präziser und korrekter abbildet als bisherige Modelle.

„So beobachten wir, dass die hohe atmosphärische Auflösung sogar die Ausbildung von doppelten Augenwänden bei Hurrikans sowie die Entstehung starker Schwerewellen vor den Hawaii-Inseln und anderen topografischen Besonderheiten zeigt“, schreiben die Wissenschaftler.

Was auf regionaler Ebene auffällig sei, so die Forscher, sei insbesondere die Abnahme von niedrigen und hohen Wolken über tropischen Regenwaldgebieten, speziell im Kongobecken und im Amazonasgebiet. Die Windgeschwindigkeiten tropischer Stürme könnten sich dieser Prognose zufolge in vielen Gebieten mehr verstärken als bisher angenommen.

Mehr Starkregen-Hotspots – auch in Europa

Zudem deckt die Karte neue Starkregen-Hotspots-Gebiete auf. In ihnen werden sich in Zukunft bei ungebremster Erwärmung Niederschläge von mehr als 50 Millimeter pro Tag häufen. Demnach könnte in vielen Teilen Europas deutlich nasser werden als bisher vorgesagt. Auch in der Türkei, Portugal und Spanien weichen viele Gebiete von den früheren Prognosen ab.

Einige Gebiete in den vom Monsun betroffenen Regionen Ostasiens, sowie Teilen Afrikas und des Amazonasgebiets zeigen ebenfalls häufigeren und intensiveren Starkregen. Ähnliches gilt für viele steile Hangregionen am Kilimandscharo, an der Südostseite des Himalaya und der Anden sowie den norwegischen Gebirgen.

Dies könnte zu mehr Überschwemmungen, Erosion und Erdrutschen führen. Umgekehrt könnte es in einigen Regionen rund um das Mittelmeer und einigen mittelamerikanischen Gebirgszügen trockener werden als prognostiziert. „Insgesamt sind in der hochaufgelösten Vorhersage sowohl positive wie negative Niederschlagsanomalien deutlich verstärkt“, schreiben die Klimaforscher.

Mehr Hitze-Hotspots als bisher angenommen

Die genannten Prognosen gelten auch für Hitzewellen. Neue Hitze-Hotspots werden in vielen Gebirgsregionen und anderen Gebieten mit starken Höhenunterschieden hinzukommen „In Hochgebirgsregionen wie dem Himalaya, den Anden und dem Hindukusch simuliert das Modell eine 45- bis 60-prozentige Beschleunigung der Erwärmung im Vergleich zum globalen Mittel“, erläutert Moon. In den USA sind Gebiete wie Kalifornien und die Great Plains stärker durch Hitzeextreme gefährdet als zuvor prognostiziert.

Für Europa zeigt die neue Karte eine zuvor unbekannte Aufteilung. „Die Temperatur über Italien zeigt eine klare Trennung zwischen Nord- und Mittelitalien einerseits, die sich während eines positiven NAO stärker erwärmen, und Süditalien andererseits“, schreiben die Experten.

Moon und sein Team haben bereits eine interaktive Datenplattform entwickelt, auf der sich der künftige Klimawandel auf regionaler und globaler Ebene erkunden lässt „Wir hoffen, dass unser Datensatz von Planern, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit intensiv genutzt wird“, sagt Seniorautor Axel Timmermann vom Institute for Basic Science.