Einen Monat später als ursprünglich geplant müssen sich die Autofahrer auf Umwege einstellen: In der neuen Woche ist die Autobahn 71 nachts zwischen den Anschlussstellen Gräfenroda und Oberhof gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, trifft es in der Nacht vom Dienstag (18. März) zum Mittwoch die Fahrtrichtung Schweinfurt. In der folgenden Nacht wäre dann die Fahrtrichtung Sangerhausen betroffen. Die Sperrungen gelten jeweils von 19 bis 6 Uhr. Die Umleitungen seien ausgeschildert.